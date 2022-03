“Carnevalissimo”. Ad Angri un pomeriggio di divertimento con la sfilata in maschera per i più piccoli.

Martedì grasso in allegria per i bambini e le loro famiglie grazie alla collaborazione tra Pro Loco e Mojo.

Il carnevale per i bambini

È tornata ad Angri la festa di carnevale che quest’anno ha assunto un significato più profondo rispetto al momento giocoso. L’obiettivo è stato recuperare quella dimensione comunitaria annullata per due anni a causa della pandemia.

Il successo dell’evento è stato vedere la gioia negli occhi dei bambini e dei genitori, restituendo loro dei momenti di sana socialità.

La sfilata in maschera

Nonostante il freddo pungente, i bimbi con il loro entusiasmo e la loro tenerezza hanno scaldato il cuore di tutti i presenti. Tra musica, stelle filanti e coriandoli supereroi, principesse e tanti altri divertenti personaggi hanno sfilato sulla passerella. Pop corn, attestati di partecipazione e premi sono stati consegnati a tutti i bimbi.

La Pro Loco

Il gruppo operativo della Pro Loco ha proposto, attraverso l’esperienza consolidata, un pomeriggio di intrattenimento capace di far trascorrere ore di spensieratezza.

Il Mojo

Un ringraziamento d’obbligo va al Mojo, il locale Drink Food & Rooftop, non nuovo a questo tipo d’iniziative rivolte alla collettività, in particolare a Gianluca Pauciulo, vero deus ex machina del locale: è lui che ha curato la giornata dedicata al carnevale e che si occupa insieme a Pasquale Mainardi e al fratello Roberto di curare la gestione dell’attività.

A presentare l’evento la brava e bella Edda Cioffi.