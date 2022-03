Pompei. Sequestrato il complesso turistico Vivinatura Resort

La Pubblica Sicurezza ha attuato il sequestro preventivo di una pluralità di fondi agricoli e di strutture edili decretato dalla magistratura oplontina. Si tratta nella sostanza di una struttura turistica-ricettiva ricavata su fondo agricolo della consistenza complessiva di oltre 14.200 mq. La motivazione del sequestro é di reato di lottizzazione abusiva anche se si procede in via giudiziariua su 31 capi di imputazione, oltre a quello su indicato. Vale a dire abuso di ufficio, corruzione propria, falso ideologico in atti pubblici, violazione del segreto d’ufficio, falsità ideologica in certificati, reati edilizi ed urbanistici, ascritti, a vario titolo, a 14 indagati. Le indagini, svolte dal Commissariato di PS di Pompei sotto il coordinamento di questa Procura della Repubblica, basate su intercettazioni telefoniche e prove valutate con una consulenza tecnica hanno descritto il quadro della realizzazione progressiva, nel corso di circa 30 anni, della lottizzazione abusiva a scopo edificatorio relativa all’Agriturismo Vivi Natura Resort, ubicato in via Ponte Izzo del comune di Pompei, realizzata attraverso una pluralità di interventi protrattisi sino all’aprile 2021. Nella sostanza in tutti questi anni si é costruito senza permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica, implementando alcuni immobili preesistenti, totalmente abusivi, oggetto di istanze di condono edilizio rigettate o comunque non definite e di ordinanze comunali di demolizione, alcuni dei quali acquisiti al patrimonio comunale a seguito della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, edificati in un’area soggetta a vincolo di inedificabilità, a vincolo paesaggistico e di rispetto stradale, con un mutamento di destinazione, da area agricola a struttura turistico-ricettiva, incompatibile con il PRG vigente, edificando volumetrie abusive per oltre 5.000 mc.

Le indagini hanno fatto ritenere agli organismi giudiziari che le opere abusive sono state realizzate grazie “alla voluta e deliberata connivenza tra coloro che avrebbero dovuto tutelare gli interessi pubblici e gli amministratori dell’agriturismo Vivi Natura”. Sono emersi, infatti “l’illegittimità della gran parte dei procedimenti amministrativi promossi e portati avanti dall’Ufficio Tecnico del Comune di Pompei; il mancato rinvenimento di atti amministrativi (…); la mancata esecuzione di accertamentifinalizzati a verificare (…) quali fossero effettivamente le opere realizzate e, soprattutto, in quale contesto di realtà edilizia e commerciale andassero ad inserirsi”.

In particolare sono state accertate corruzioni, reati di corruzione, due reati di falso ideologio in atto pubblico da parte di funzionari comunali e posta in essere la misura cautelare reale motivata dal reato di lottizzazione abusiva al fine di impedire la protrazione e l’aggravamento delle conseguenze dei reati accertati, commessi in spregio della morfologia del territorio, dei vincoli posti a tutela dell’ambiente nonché della disciplina urbanistica.

Molti si chiedono ora se si tratta di un caso isolato o dobbiamo attenderci altre indagini similari da parte della magistratura.