Scafati. Donna sconfigge marito no – vax in tribunale

Si alla vaccinazione del figlio, anche in presenza di un netto rifiuto di uno dei due genitori. Importante sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, chiamato a dirimere una controversia nata da due genitori. E’ stata la mamma, libera professionista 45enne, a chiamare in giudizio il marito, dal quale è legalmente separata, in quanto quest’ultimo, un no vax convinto, non ha prestato il proprio assenso affinché ella sottoponesse i due figli, un maschietto e una femminuccia, rispettivamente di 14 e di 12 anni, al trattamento vaccinale anticovid 19 (per il maschio) e al trattamento vaccinale per il papilloma virus (per la femminuccia).

L’avvocato

A sostenere la tesi della donna l’avvocato Germana Pagano. “La pronuncia resa dal Tribunale di Nocera Inferiore è particolarmente interessante per due ordini di motivi: in primis per l’attualità e novità dell’argomento trattato e in secondo luogo per l’orientamento espresso dal nostro Tribunale sul tema” le parole del legale scafatese. L’uomo si era costituito in giudizio opponendosi fermamente alla somministrazione di entrambi vaccini ai propri figli e adducendo a sostegno della propria posizione dati e statistiche a dimostrazione della non necessarietà delle vaccinazioni e del basso rischio per la salute in caso di contrazione delle malattie che i suddetti vaccini mirano a prevenire, evidenziando piuttosto i rischi legati a tali vaccinazioni. La madre ha però allegato documentazione medica attestante la mancanza di controindicazioni per la somministrazione dei vaccini ai propri figli. Il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda della donna, nonostante l’espresso dissenso del padre, autorizzandola a sottoporre i figli a entrambi i vaccini e ad accompagnarli presso il centro vaccinale, sostituendosi al genitore dissenziente e firmando il relativo consenso informato.















Le motivazioni

“In particolare, in ordine alla somministrazione del vaccino anti – covid il Tribunale nocerino, facendo proprie tutte le argomentazioni da me sposate nel ricorso introduttivo e in tutti gli atti difensivi – sottolinea l’avvocato Pagano – ha motivato la propria decisione con l’esistenza di un grave pregiudizio per la salute e per la diffusione della malattia sul territorio nazionale, nonché con la circostanza per la quale la comunità scientifica nazionale ed internazionale è concorde nel ritenere che detti vaccini, sebbene non impediscano di contrarre il virus, hanno comunque un’elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave sia i singoli che la collettività, con un rapporto rischi – benefici in cui i benefici sono senz’altro superiori ai rischi per tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani per le quali il rischio di contagio è più elevato, essendo maggiore la socializzazione”.

Adriano Falanga