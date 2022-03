Scafati. Sequestro abiti di carnevale contraffati

Scafati. Individuati due gestori di origine asiatica che detenevano per la vendita numerosi capi d'abbigliamento per bambini contraffatti

La Guardia di Finanza di Salerno, in vista del Carnevale, ha intensificato i controlli negli esercizi commerciali della provincia. Nel mirino, la vendita di prodotti contraffatti, non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti.

Le Fiamme Gialle della compagnia di Scafati hanno individuato due gestori di origine asiatica che detenevano per la vendita numerosi capi d’abbigliamento per bambini contraffatti. Le attività svolte dai Finanzieri hanno portato al sequestro di oltre 200 costumi e accessori di Carnevale riportanti noti marchi riconducibili a case cinematografiche di cartoni animati, e alla denuncia alla Procura dei gestori per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

