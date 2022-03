Angri. Evoluzione Danza, gare nazionali A2: “consapevoli della nostra forza”

Ci sono sacrifici, lacrime, sudore, fatica. Corpi plastici forgiati da passione e scanditi dai tempi delle voci guida delle istruttrici guidano nei passi e nelle figure. A bordo pista l’amorevole quanto severo sguardo delle tecniche Laura Solari, Marilena Caiazzo e Sara Ciaralli seguono ogni istante i movimenti fluidi accompagnati dal tempo delle note che provocano anche certi brividi a chi osserva queste “piume leggiadre” forgiate da un duro allenamento.

Verso un traguardo fondamentale

Elementi fondamentali per la crescita delle proprie campionesse, perché Carlotta Maino, Asia Benvenuto, Viola Crippa e Federica Boffa sono la rappresentazione e l’esempio di uno spirito di abnegazione unico per il team Evoluzione Danza. La forza di volontà e la tenacia sono determinanti per il processo di crescita non solo agonistico ma anche caratteriale di tutte le ginnaste di Evoluzione. Mancano pochissimi giorni alle due fondamentali prove di Bari e di Napoli che potrebbero sancire un’affermazione di prestigio in serie A2 per le ginnaste guidate da Colomba Cavaliere e Tiziana Gallo che stanno caricando sapientemente questa attesa con particolare affetto a bordo campo. Tutti sono consapevoli del fatto che Evoluzione Danza rappresenterà anche la Campania in questi campionati nazionali di ginnastica ritmica di A2 con la prova decisiva proprio davanti al pubblico amico al PalaVesuvio di Napoli dove il prossimo 28 marzo ci potrebbe essere la definitiva consacrazione con la conferma della categoria per le giovani ginnasti guidate dalla loro fuoriclasse Andrea Verdes.







Cavaliere e Gallo: “Siamo consapevoli della nostra forza”

“Siamo consapevoli della nostra forza, della volontà delle nostre atlete di migliorarsi sempre di più e la conferma in A2 è soltanto il trampolino di lancio per arrivare alla massima serie che è un nostri precipuo obiettivo già nelle prossime stagioni. Invitiamo tutti i tifosi, e non solo i genitori, a prenotare il biglietto e a sostenerci nella prova decisiva a Napoli incoraggiando le nostre atlete in questa difficile ma particolare prova. Siamo molto orgogliose, come squadra, di rappresentare la regione Campania in questa prova nazionale nell’élite della ginnastica ritmica nazionale” dicono le rappresentanti di “Evoluzione Danza” Cavaliere e Gallo.