Marche da bollo false, perquisizioni anche a Nocera

L’inchiesta e’ partita nel gennaio 2020 sulla base di precedenti indagini che hanno disvelato come l’area a cavallo tra le province di Caserta e Napoli fosse la roccaforte dei falsari, tanto di marche e titoli quanto di banconote e monete.

Le indagini

Questa indagine si e’ pero’ concentrata sulla marche da bollo, e gia’ nel luglio 2020, e’ stato individuato a sequestrato a Villa Literno, nel Casertano, un centro di produzione clandestino con l’arresto in flagranza di quattro persone e il sequestro per un valore di circa 200mila euro di migliaia di marche da bollo e patenti false, queste ultime destinate al litorale romano; e’ emerso che i supporti in bianco riportanti solamente lo stemma della Repubblica e l’intestazione venivano importanti dalla Cina e compilati grazie ad apparecchiature hardware e software; un deciso passo in avanti per i falsari, che in passato contraffacevano marche genuine accrescendone il valore nominale. Gli accertamenti sono proseguiti fino a identificare in particolare i distributori dei titoli falsi.







I provvedimenti restrittivi

Tra le persone raggiunte dai provvedimenti restrittivi figura un parcheggiatore abusivo che smerciava le marche da bollo false a Napoli nelle aree della Prefettura, dell’Agenzia delle Entrate e dell’Ispettorato del Lavoro, un altro distributore di Napoli che spacciava titoli falsi nonostante fosse ai domiciliari, un intermediario residente ad Afragola che distribuiva le marche contraffatte ad un’autoscuola di Casoria, uno “smerciatore” che operava sul litorale romano dove si occupava di distribuire marche e patenti automobilistiche e nautiche false; coinvolti anche i titolari di un’agenzia immobiliare e di una tabaccheria di Roma.















A Nocera Inferiore

Oltre ad eseguire le misure, i carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria con il supporto dei Comandi Provinciali di Roma, Napoli, Caserta, Salerno e Avellino, hanno anche perquisito gli studi di due avvocati indagati ma non colpiti da misura, uno residente a Nocera (Salerno), l’altro ad Avellino

