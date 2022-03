Pompei. Sequestro di un agriturismo l’opposizione parla di cancro della politica

“Liberare l’iniziativa privata e i cittadini tutti da un “cancro” che regna sovrano all’interno dell’ufficio tecnico di Pompei e che ha referenti e responsabilità politiche in determinati personaggi”. Il post pubblicato sui social dal numero uno dell’opposizione politica a Pompei ripropone un’iniziativa di denuncia avviata da tempo sulla corruzione orchestrata tra pubblico e privato. Una costante sul territorio di Pompei dove da tempo immemorabile manca di un piano regolatore, le pratiche di condono edilizio sono paria alla metà del numero delle famiglie locali e allo stesso tempo i dossier spariscono dagli scaffali dell’ufficio tecnico mentre i controlli operati sul territorio sono sporadici ed insufficienti a contenere il magma del malaffare che progressivamente copre il settore dell’edilizia privata a Pompei con forti investimenti di denaro che chissà da dove arriva, mentre la politica compiacente “ricama” l’alibi dell’abusivismo di necessità per nascondere sotto un tappeto omertoso un movimento sotterraneo che non teme né di ruspe né di processi. E’ uno scenario che viaggia lungo il filo rosso dello sviluppo urbanistico in cui il passare col tempo lievita e consolida nell’indifferenza generale patrimoni immobiliari creati dal nulla. L’inchiesta giudiziaria oplontina comunicata ieri all’opinione pubblica descrive una connivenza prolungata tra burocrazia comunale e abusivismo edile lasciando immaginare una regia superiore più o meno occulta e il fatto che il sequestro preventivo dell’agriturismo sia arrivato dopo il commissariamento dei comuni di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata è una circostanza che molti stanno collegando e sottolineando anche se bisogna fare attenzione poerché da tempo i delinquenti hanno imparato a travestirsi da vittime. L’opposizione politica a Pompei ha presentato diverse interrogazioni sul funzionamento dell’ufficio tecnico comunale ed annuncia un nuovo intervento sullo stesso versante col commento. “ Non sono iniziative contro i privati, ma a favore dei cittadini e degli imprenditori”. In generale non è dato presumere categorie sociali (o luoghi lavorativi) formate da persone oneste mentre altre sarebbero prevalentemente formate da corrotti anche se è oggettivo il fenomeno sempre più preoccupante dello scadimento della politica dove non si parla più di primato morale ma di mercato dei buoi dove quando più scende il prezzo di ogni capo tanto più è favorita la casta dei furbastri lasciando delusi gli onesti e si alimenta così il fenomeno dell’astensionismo.