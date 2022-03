Scafati. Via libera ai lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’immobile confiscato in via Aquino, vicinale Stoppa

Scafati. Bene confiscato, al via la riqualificazione

Via libera ai lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’immobile confiscato in via Aquino, vicinale Stoppa. La struttura, un palazzone allo stato grezzo, fu confiscato al clan Sorrentino e trasferito al Comune di Scafati. E’ stata la commissione straordinaria a volerlo riqualificare, intercettando fondi per 1,5 milioni di euro. Il progetto, realizzato in house dalla dirigente Erika Izzo, vede la riconversione dell’immobile in centro di accoglienza per donne vittime di violenza. Si chiamerà “le dimore di Iside” e conterà su quattro appartamenti, che potranno ospitare fino a cinque donne, con figli a carico. Una disponibilità totale per venti ragazze in difficoltà.

La gestione

A gestirlo sarà un’associazione da individuare tramite un bando pubblico, mentre i costi saranno a carico del Comune di Scafati, stimati al momento in circa 120 mila euro l’anno. La procedura è stata molto lenta, sia per le difficoltà di natura urbanistica esistenti sull’immobile, sia per le note vicende politico amministrative che hanno interessato Palazzo Mayer. A ogni modo, dall’ufficio Gare e Contratti il responsabile Nicola Fienga ha dato l’ok alla procedura negoziata, tramite piattaforma elettronica Me.Pa, per trovare almeno 25 aziende disposte a eseguire i lavori. Prezzo base d’asta 1,48 milioni di euro di fondi PON Legalità 2014/2020. Resta in attesa di rilancio invece il fondo Nappo, l’ampio appezzamento di terreno confiscato al clan Galasso e assegnato all’associazione ALPAA (capogruppo) dal luglio 2018. Il fondo Nappo oggi è destinato ad attività agricole di valorizzazione dei prodotti dell’agro nocerino – sarnese.







Le parole di Grimaldi

“Il PNRR ha previsto un bando da 250 milioni di euro per la rigenerazione e la valorizzazione dei Beni Confiscati alla criminalità organizzata – spiega Michele Grimaldi – Il Consiglio comunale nel mese di dicembre ha approvato una nostra mozione che impegnava Il Comune di Scafati a presentare un proprio progetto entro la scadenza del 24 gennaio. Sarebbe stata l’occasione di una vittoria definitiva dello Stato sulla cultura e la presenza della camorra. Non abbiamo notizie positive e confortanti sul fatto che il sindaco abbia dato seguito a quanto da noi proposto e votato all’unanimità dal Consiglio”.

Da Roma la scadenza è stata prorogata al 31 marzo. “Con quella nostra stessa mozione si impegnava il Sindaco ad attivarsi con celerità e concretezza nella risoluzione delle criticità, dai manufatti abusivi alle microdiscariche, che ancora impediscono una piena fruizione ed agibilità del Fondo Nappo – continua Grimaldi – E a relazionare in tal senso al Consiglio comunale entro sessanta giorni. Anche qui, da parte del Sindaco un silenzio assordante. La camorra è un nemico della nostra città, e combatterla dovrebbe essere un impegno comune: speriamo che su questo il Sindaco faccia seguire qualche fatto ai fiumi di parole dei quali è solito circondarsi”.

Adriano Falanga