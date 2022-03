Scafati. Salvati presenta la sua nuova giunta (video)

Salvati presenta il futuro del suo mandato attraverso la nuova Giunta e i suoi obiettivi programmatici, anche se è evidente che dopo il terremoto della crisi politica degli ultimi mesi si aspetta qualche scossa di assestamento. Nella mattinata di ieri nella stanza del Sindaco a Palazzo Mayer si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo governo della città di Scafati, che dovrà durare fino alla fine del mandato nel 2024.

La giunta

Era presente ovviamente il primo cittadino Cristoforo Salvati, accompagnato dalla sua nuova Giunta formata da Daniela Ugliano, Alfonso Di Massa, Serena Porpora, Nunzia Di Lallo, Raffaele Sicignano e il neo entrato Camillo Auricchio. Tutti insieme per ribadire come l’amministrazione insediatasi nel 2019 in quasi tre anni sia cambiata profondamente negli equilibri, ma non negli obiettivi politici e nella voglia di far tornare grande Scafati.

Il servizio è di Alfonso Romano