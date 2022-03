Angri. A impegnarsi per la rimozione è stato il gruppo consiliare “Progettiamo per Angri” che con i consiglieri D’Auria, D’Antonio e Ferrara già sul posto per un sopralluogo

Angri. Rimozione discarica in Via Longa, l’impegno di “Progettiamo”

Sarà presto bonificata la discarica di rifiuti che si è formata all’uscita dello svincolo della Strada Statale 268 che si innesta con la Strada Provinciale 185 sulla Via Orta Longa, Via Orta Loreto e la connessione con la ex SS 367. Con determinazione dirigenziale provinciale il cumulo di rifiuti sarà presto rimosso. La di bonifica e rimozione fa parte di una più ampia azione di recupero e messa in sicurezza della zona periferica della città.

L’impegno del gruppo “Progettiamo per Angri”

A impegnarsi per la rimozione, già portato all’attenzione dell’ente provinciale lo scorso mese di agosto, è stato il gruppo consiliare “Progettiamo per Angri” con i consiglieri D’Auria, D’Antonio e Ferrara, sul posto per un sopralluogo tecnico congiunto con il Presidente della Provincia Michele Strianese. Da quel sopralluogo emersero alcune problematiche legate al territorio discusse successivamente in sede provinciale presso l’ufficio de settore competente con il dirigente responsabile, l’ingegnere Domenico Ranesi. In tale sede i consiglieri comunali ottennero dalla Provincia l’impegnò a risolvere alcune questioni impellenti come la rimozione dei rifiuti nella zona, lungo l’uscita Strada Statale 268 e un crono programma culminato con l’appalto dei lavori di ripavimentazione proprio Strada Provinciale 185 sulla Via Orta Longa.







L’appalto

L’appalto per i lavori è stato, da poco, pubblicato sull’albo pretorio online della Provincia di Salerno e già nelle prossime settimane ci dovrebbe essere la cantierizzazione del tratto stradale di competenza provinciale. “Esprimiamo estrema soddisfazione ma allo stesso tempo ci vedono impegnati nel monitorare con attenzione la richiesta di realizzazione impianto sollevamento acque piovane in località Avagliana, il ripristino del cosiddetto ponte Santa Lucia e via Cupa Mastrogennaro” le parole del Gruppo Consiliare di “Progettiamo”.







L’impegno per il territorio

“Il gruppo consiliare Progettiamo come più volte dichiarato continua il suo impegno all’opposizione del governo cittadino con l’obiettivo precipuo di portare il proprio concreto contributo, anche attraverso i propri riferimenti politici ai vertici delle istituzioni sovra comunali” conclude il portavoce Domenico D’Auria.

RePOL