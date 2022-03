Boscotrecase. Omicidio in cantiere: muore 49enne

Ucciso un operaio 49enne di Napoli lavorava per un ditta edile che stava ristrutturando un supermercato in via Rio a Boscotrecase a monte del Vesuvio. A fare fuoco, probabilmente il suo capomastro, un uomo di Torre Annunziata che si è successivamente costituito in caserma.

I motivi

Ancora da chiarire le cause sfociate in tragedia. Probabilmente potrebbe essere avvenuto un diverbio per questioni lavorative che sarebbe poi sfociato nel sangue. I carabinieri stanno vagliando la versione dell’uomo, che nelle prossime ore potrebbe essere raggiunto da un’ordinanza di fermo.