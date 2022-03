Pompei. Palazzetto dello sport e campo Bellucci presto consegnati alla città 

Con l’ok del Parco Archeologico di Pompei al progetto, a breve partiranno i lavori per la realizzazione della struttura polivalente da un milione e 729mila euro di via Monsignor di Liegro. Ancora pochi mesi mancano, invece, secondo l’amministrazione comunale, per la riapertura del campo sportivo “Bellucci”.

Terminerebbe così, sempre secondo Lo sapio e compagni, la lunga striscia di flop e fallimenti che ha fatto aspettare inutilmente, per un decennio, la riqualificazione dell’impianto di via Lepanto.

“Due importanti traguardi stanno per essere raggiunti: l’apertura

del cantiere del ‘Palazzetto dello Sport’ e la restituzione ai cittadini del campo sportivo comunale, sia per onorare un pezzo di storia della città mariana, che per ridare ai giovani uno spazio pubblico”. Ha dichiarato il sindaco di Pompei.

L’Assessore Vincenzo Mazzetti e il Consigliere Comunale Massimo Malafronte stanno seguendo le fasi progettuali affinché il “Bellucci” possa, presto, diventare una

struttura di eccellenza dove disputare finanche partite di calcio di Serie A.