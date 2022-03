Pompei. Mamme ucraine e i loro bambini accolte in Santuario

E’ recente la notizia dei accoglienza di 5 mamme ucraine con i loro bambini ospitate ieri sera presso il santuario di Pompei. E’ una notizia che conferma l’iniziativa incessante di pace ed accoglienza svolta da quasi un secolo dal Santuario della Madonna del Rosario fondato dal beato Bartolo Longo, Prosegue intanto inecssante la raccolta di denaro viveri, medicinali e beni di prima necessità presso la sala Aurelio Signora del santuario organizzata da dalla comunità greco cattolica ucraina del territorio e domani ci sarà per tutta la giornata un’iniziativa di spesa solidale presso i maggiori supermercati di Pompei da parte dell’associazione scout di Pompei. Ci riserviamo di fornire dettagli sulla notizia di accoglenza delle mamma ucraine e i loro figli persso il Santuario di Pompei man mano che saranno rese ufficiali. Il Santuario ha dato, come sempre in queste occasioni, la sua disponibilità per l’accoglienza al Ministero dell’Interno che provvede alla smistamento dei profughi ucraini verso le varie strutture tra le quali figura il Santuario di Pompei che provvederà a sistemarli nelle case famiglia e le altre strutture di cui é dotato il Santuario e per quanto riguarda i minori sono previste dalla legge particolari regole per l’accoglienza dei minosri.