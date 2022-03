Scafati. Niente bonus, vigili in rivolta

Indennità Covid, lavoro straordinario, buoni pasto e fondo di assistenza e previdenza non versati, i vigili urbani, e con esso i sindacati, diffidano il Comune. A Palazzo Mayer è arrivata la diffida dell’avvocato Gaetano Galotto, portavoce delle richieste di ben 19 caschi bianchi iscritti alle sigle sindacali Cisl e Csa. Il legale di Roccapiemonte invita l’amministrazione ad aprire un tavolo di conciliazione per la retribuzione delle spettanze arretrate agli agenti. Su tutti, i circa 40mila euro a titolo di Indennità di Ordine Pubblico annualità 2020 e 2021 e straordinario Covid. Somme che, scrive Galotto: “sono state regolarmente accertate ed assegnate a specifica destinazione vincolata, regolarmente contabilizzate ai sensi dell’art.208 Codice della Strada pari a circa 40mila euro”. Vale a dire che l’ente li ha iscritti a bilancio, ma non ancora liquidati. A questi si aggiungono anche i buoni pasto non corrisposti. “Gli istanti preannunciano di adire, in caso di mancata adesione, il competente Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro” la diffida. A sostenere i 19 agenti di Polizia Locale anche i vertici provinciali di Cisl e Csa, che in una parallela missiva trasmessa all’amministrazione comunale vanno ancora più nel dettaglio. “Le obbligazioni contrattuali non perfezionate dall’Ente a beneficio degli Operatori della Polizia Municipale pendenti sono: Indennità di Ordine Pubblico, finanziati dalla Prefettura di Salerno per € 8.668,31 periodo marzo/maggio a tutto l’anno 2021; Lavoro Straordinario COVID finanziato dal Ministero degli Interni regolarmente accreditato all’Ente in data 18.04.2020 per € 5.914,94; mancato accreditamento delle quote accantonate nel Fondo di Assistenza e Previdenza ad imputazione destinazione vincolata; Indennità di servizio esterno; Buoni Pasto art. 13 CCNL/2006, individuato in sede di contrattazione decentrata integrativa, si provvide ad implementazione dell’orario di servizio settimanale da 35 ore implementando il servizio a 36 ore settimanale, con fruizione pausa per la consumazione dei pasti collocata all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro secondo i turni preordinati dall’Ente” le richieste. Non solo, è polemica anche per le mansioni extra che gli agenti sono chiamati a svolgere. Mansioni che esulano dai loro compiti, ma che vengono svolte con dedizione in virtù della carenza di organico che attanaglia Palazzo Mayer. Non è raro infatti vederli stendere sacchi di asfalto a freddo per rattoppare provvisoriamente buche stradali, o ancora provvedere all’installazione di transenne, sistemare alla buona segnali stradali danneggiati. “Tutto questo crea un clima di tensione lavorativa e denigrante la sfera professionale e del benessere organizzativo”, puntualizzano i segretari provinciali Enzo Della Rocca (Cisl) e Angelo Rispoli (Csa).

Adriano Falanga