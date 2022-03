Angri: le eccellenze. Il caso digitale de “La Magnifica”

Una vera eccellenza digitale con una crescita esponenziale nell’ultimo anno. La Magnifica, una start up specializzata nella progettazione della comunicazione globale si è meritata una pagina intera sul quotidiano “La Repubblica”. Gli osservatori e glia addetti ai lavori stanno osservando questo caso digitale iniziato con l’avvio della sua mission nel luglio 2020, in piena pandemia Covid-19, un momento anche non proprio propizio per l’emergenza sanitaria. La start up che ha sede ad Angri, in provincia di Salerno, in via Adriana 36, e a Roma, in via Gregorio Ricci Cubastro 20 si sta velocemente affermando in una politica di espansione editoriale con l’acquisizione di piattaforme web e la creazione di nuovi contenuti mediatici quali una web TV generalista pronta a essere lanciata in rete e sulle principali piattaforme. La start up, che fa riferimento al suo fondatore Ceo e consulente amministrativo Francesco Pepe, si avvale di risorse umane anagraficamente giovani ma già con un curriculum esperienziale notevole.

Un gruppo giovane

Giovani risorse in grado di gestire con competenza e professionalità le diverse aree dell’agenzia. Alessio Smaldone, COO, strategist e referente – consulente aziendale, è responsabile della gestione dei progetti; Michelangelo Apuzzo, web ed e-commerce developer, è l’IT Manager; Matteo Eulogio è il creative director e art designer; Ferdinando Palomba si occupa di web graphics e del social media management insieme a Daniele Ferraioli, Raffaele Parlati, Alfonso Amarante e Piero Nocera, infine, è team coordinator, team process supervisor e social media operator. La Magnifica punta a essere una pietra miliare strategica e referenziale nell’interazione e connessione con l’utenza e le sue istanze, strategie possibili con l’uso competente ed efficace dei social media. La Magnifica ha nella sua mission soprattutto l’umanizzazione e il contatto diretto e costante con il cliente, che parte dall’idea progettuale fino alla sua realizzazione attraverso precisi step, mostrando vicinanza, capacità d’interazione e di attenzione a ogni singolo dettaglio. Nel core business de La Magnifica anche la formazione: infatti il mercato del lavoro, sempre più frenetico, richiede professionisti altamente specializzati. Nell’offerta formativa della start up ci sono numerosi di formazione, la possibilità di iscrizioni alle università partner come Università Pegaso, UniCusano, Mercatorum. La Magnifica è anche partner dell’Università degli Studi di Salerno per i tirocini curriculari ed extra curriculari.







Chi è Francesco Pepe

Francesco Pepe, CEO e consulente amministrativo di La Magnifica risponde all’identikit del giovane imprenditore con una visione ad ampio spettro. Originario di Sant’Egidio del Monte Albino, Pepe è molto attivo sia nel sociale che a livello politico e sportivo. Nel 2018 fonda la squadra di calcio ASD Sant’Egidio, di cui è il presidente. I ragazzi, grazie a costanza e impegno, sono arrivati nella prima categoria girone E della Regione Campania, un motivo di forte orgoglio e soddisfazione per Pepe, che ha saputo dare voce a un bisogno del territorio, portando tanti giovani (c’è anche la squadra under 17) a potersi esprimere al meglio in un’attività sportiva che significa soprattutto gioco di squadra, condivisione, amicizia e rispetto delle regole. Pepe, fortemente legato alla sua comunità, è da sempre appassionato di politica; oltre a essere impegnato al Forum dei Giovani come vice coordinatore provinciale, è attivo con diverse attività benefiche per valorizzare le potenzialità dei giovani all’interno del mondo lavorativo grazie al servizio “Informa Giovani”. E’ delegato presso la Prima Commissione Speciale della Regione Campania, con presidente Nunzio Carpentieri che si occupa di trasparenza e controllo.















I media del gruppo

Edita “Il Quotidiano Online”, la voce libera e autentica della comunità e del variegato territorio della Provincia di Salerno (www.ilquotidianoonline.eu). Sulla rampa di lancio c’è la web TV. La “M TV” sarà disponibile sui canali social, compreso Twitch e YouTube. La web TV focalizzerà il suo palinsesto sui tradizionali temi di attualità e locali, e sarà un vero e proprio mezzo d’intrattenimento grazie a format serali appositamente concepiti per questo tipo di canale.

Luciano Verdoliva