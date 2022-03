Napoli. Minaccia autista bus con un coltello

Minaccia autista filobus dell’Anm con un coltello. Il fatto si è consumato nella mattinata di ieri in via Medina nei pressi dalla questura e ha visto coinvolti una donna alla guida di un filobus di linea e un anziano signore spazientito per i ritardi causati dal traffico.

Come riporta il quotidiano “Il Mattino” il fatto si è consumato in pochi istanti: l’uomo prima avrebbe iniziato a inveire, momento nel quale in molti hanno iniziato a riprendere la scena con gli smartphone, poi, successivamente si sarebbe avvicinato alla porta del mezzo e con un coltello avrebbe tentato di salire a bordo bus per dirigersi verso la donna.

L’intervento immediato dei presenti ha ha impedito che l’uomo potesse compiere un insano gesto raggiungendo il suo obiettivo.