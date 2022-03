Pagani. Palladino deleghe importanti dalla Provincia (video)

Pagani. Delega importante per il neo consigliere provinciale paganese Gerardo Palladino, già Presidente dell’assise cittadina















Pagani. Palladino deleghe importanti dalla Provincia

Delega importante per il neo consigliere provinciale paganese Gerardo Palladino, già Presidente dell’assise cittadina. A Palladino il presidente Strianese ha assegnato la delega ai lavori pubblici. Una delega importate e impegnativa che riporta l’agro nocerino sarnese nelle stanze dei bottoni di Palazzo Sant’Agostino. Per Palladino un’occasione importate per dare nuovo slancio ai lavori pubblici provinciali soprattutto nell’agro.

I fondi PNRR

Grande attenzione viene riposta anche sui fondi PNRR. Palladino anticipa il massimo impegno dell’ente provincia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, occasione irripetibile per il territorio.

Il servizio è di Tiziana Zurro