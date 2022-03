Pompei. Fare impresa next generation

L’imprenditore moderno deve essere ottimista e creativo, saper fare di necessità virtù e, coi tempi che corrono, saper anticipare il futuro. L’innovazione di metodo e di prodotto vale a livello Paese ma ha ricadute sui territori in cui è la vitalità della cellula aziendale determina il quadro dei nuovi equilibri produttivi. La ripartenza nazionale dispone attualmente di 222 miliardi di euro per la ripresa e la resilienza. Vale a dire per il reset del panorama economico nazionale e il sostegno alle imprese che però dovranno orientarsi lungo coordinate che riguardano il digitale, la transizione ecologica, la mobilità sostenibile, la ricerca e la tutela della salute. A Pompei l’amministrazione comunale ha varato progetti sulla buffer zone e la messa in sicurezza di Via Ripuaria sul fiume Sarno. Altri progetti riguardano piste ciclabili e restyling di centro storico anche se per superare la crisi generata dalla pandemia non basta l’ammodernamento del patrimonio urbanistico ma occorre ricorrere all’intuito creativo nella valorizzazione delle risorse locali che a Pompei e nel vesuviano possono rivitalizzare il contesto produttivo, considerato che oggigiorno nell’accoglienza turistica ha assunto un ruolo strategico la ristorazione e pertanto compete alla filiera agricola lo stesso ruolo strategico che ha avuto negli anni 70, in Italia, il settore tessile nel boom dell’alta moda. Fatte queste considerazioni appare utile esaminare qualche esempio significativo d’iniziativa imprenditoriale del vesuviano. Abbiamo intervistato Mario Donnarumma al comando di un gruppo aziendale dinamico e diversificato nonché dotato di un articolato assetto societario su base familiare con posizioni di responsabilità delle società dei settori industriale, agricolo, alberghiero, ristorazione, servizi alle imprese e al turismo ecc. riservato ai componenti della ristretta cerchia familiare Donnarumma- Varnelli. Il gruppo M.D. partito dall’artigianato della lavorazione del ferro si è evoluto progressivamente nel settore dell’impiantistica e dei servizi alle imprese industriali (Novartis, Bioservice). Successivamente ha diversificato gli investimenti dei profitti nei settori di accoglienza, ristorazione e servizi turistici nella città di Pompei, dove gli Scavi Archeologici, il Vesuvio e il mare formano un comprensorio paesaggistico-culturale di grande valore. Durante la pandemia è partita una fase di selezione e ricognizione del patrimonio aziendale. “Non abbiamo venduto nessuna proprietà immobiliare, abbiamo solo affidato a terzi la gestione alcune di esse (distributore di carburante, hotel Resort Pompei, H24) riservandoci di consolidare con la nostra iniziativa il valore di esclusivi asset strategici come l’Hotel del Sole”. Ha dichiarato l’imprenditore Donnarumma riferendosi ad una albergo gestito da una delle società del gruppo M.D. attualmente amministrata da Luigi Salvatore. L’Hotel del Sole è dotato di una location costituita da un immobile di quattro piani con ampia vista panoramica degli Scavi archeologici di Pompei e del Vesuvio. Parliamo di un albergo rinomato anche per i servizi moderni e il comodo parcheggio. Si avvale inoltre del servizio del ristorante-pizzeria Varnelli, vero e proprio punto di forza della struttura complessiva e rinomata anche per il l’ottimo rapporto qualità-prezzo pubblicizzato anche dalla campagna promozionale pizza Pride in cui la qualità delle materie prime biologiche (prodotte da cooperative sociali campane) viene abbinata all’etica aziendale e al sapore delle portate, grazie all’incentivazione e alla formazione dei collaboratori di sala e di cucina. Iniziativa centrale nella strategia del gruppo M.D., grazie alla formazione orientata all’accoglienza di qualità che assume valore nel distretto turistico pompeiano, basato sull’etica economica e la professionalità dell’accoglienza. In conclusione l’iniziativa M.D. nel settore turistico assumerà a Pompei, secondo quando ci è stato prospettato, un profilo superiore, parallelamente alcune strutture del gruppo saranno affidate ad operatori specializzati in ambiti emergenti della ristorazione (come la cucina orientale). Inoltre l’iniziativa M.D. si avvicinerà ai nuovi flussi turistici attesi sul vesuviano nei prossimi anni sul versante occidentale del Parco Archeologico di Pompei e nelle aree interne della Campania. In questa ripartenza il ruolo propulsore sarà affidato ad un’azienda agricola di grossa portata con allevamenti biologici e l’adozione di fonti energetiche alternative (si parla di 300 mila mq. di terra coltivata prevalentemente a grano e oliveti oltre ai vigneti, siti sul territorio di Apice (Benevento) mentre un altro corpo agricolo di 25 mila mq. sarà allestito nella buffer zone occidentale del sito Unesco). Entrambi i fondi agricoli fungeranno da portale di una filiera alimentare diversificata che fornirà prodotti alla cucina di 2 ristoranti di circa 200 coperti complessivi nel beneventano oltre ad un esteso spazio aperto di ristorazione dal target familiare attivo sul versante oplontino).