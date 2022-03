Scafati. Farmacie, mazzata da 2 milioni di euro per il recesso

Il Tar dice sì al ristoro di quasi due milioni di euro che il Consorzio Farmaceutico Intercomunale chiede al Comune di Scafati per il recesso avvenuto nel 2017. Lo stesso Tribunale amministrativo aveva sospeso la richiesta dell’ente consortile, dandogli un mese di tempo per documentare meglio la natura di tale credito. “Ritenuto che il credito sia provato, in base ai documenti prodotti, ritenuto che non sussistono i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione – si legge nel decreto emesso dal giudice delegato Fabio Di Lorenzo – Ordina al Comune di Scafati il pagamento, in favore del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, della somma di euro 1.889.355 a titolo di capitale, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo, e oltre spese legali liquidate nella misura di euro 7.000 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa”. Una batosta, nel momento in cui le cinque farmacie di proprietà scafatese sono prossime ad essere messe sul mercato. Entro fine mese infatti la Stazione Unica Appaltante procederà alla vendita del primo lotto, vale a dire la farmacia di via Pertini, centro Plaza, stimata in circa 3,5 milioni di euro. “Con pagamento nel termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto, con l’avvertenza che nel medesimo termine potrà essere proposta opposizione e che in difetto si procederà ad esecuzione forzata” si legge ancora. Il Comune di Scafati in questo giudizio non si è costituito, ma il contenzioso per la querelle sul ristoro è stato già preventivato, come anticipava qualche settimana fa il Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio, preannunciando un incarico ad un legale amministrativista esterno per seguire l’intero iter giudiziale. Si andrà quindi davanti al Consiglio di Stato. Oltre al ristoro, il Cfi batte cassa anche per le perdite che le cinque farmacie hanno registrato negli anni in cui sono state gestite, a seguito del recesso. Sono due milioni di euro di perdite nel solo 2020, altre 700mila accumulate nel biennio precedente. “Il decreto ingiuntivo del TAR conferma purtroppo ciò che temevamo e denunciavamo da tempo: l’opacità amministrativa e l’incapacità gestionale di Salvati stanno conducendo il Comune oltre l’orlo del dissesto finanziario”. Così i consiglieri di minoranza Michele Grimaldi e Michele Russo, che hanno presentato una interpellanza sul tema. “In tre anni non si è fatta luce su chi gestisse le farmacie comunali, non si è firmata la convenzione tra Ente e CFI, non si sono previste apposite poste di bilancio per coprire eventuali debiti derivanti dal ristoro o dalle perdite accumulate dalle cinque stesse farmacie. Ci aspettiamo che in Consiglio Sindaco e Assessore al bilancio, diano alla città risposte chiare e convincenti su quello che sta accadendo e soprattutto su cosa intendono fare adesso”.

Adriano Falanga