Angri – S.Egidio. Lavori rampa autostradale sospensione divieti

Qualche disagio al traffico conseguenza dei lavori alla realizzazione della rampa di uscita corsia nord dello svincolo autostradale Angri Sud.

I divieti sospesi

Il Comune di Angri “al fine di dare riscontro alle richieste inoltrate dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino al Comando della Polizia Locale di Angri, in merito all’inizio dei lavori della rampa di uscita corsia nord dello svincolo autostradale Angri Sud, da Lunedì 7 Marzo a Mercoledì 16 Marzo è ordinato: la sospensione temporanea del divieto di Transito per autocarri superiori a 3,5 t su via Adriana nel tratto compreso tra Via Giovanni XXIII (Sant’Egidio Monte Albino) e Via Badia (direzione Est-Ovest); Il divieto temporaneo di sosta e di fermata (00:00/24:00) ambo i lati con rimozione, in via Badia e via Santa Lucia; la sospensione temporanea del divieto di Transito per autocarri superiori a 3,5 t su via Badia e Via Santa Lucia (direzione Sud-Nord). Nelle giornate indicate e comunque fino a cessata esigenza”.