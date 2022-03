A poche ore dalla tragedia che ha contato tre vittime e altre ricoverate in condizioni preoccupanti sull’A1, un altro episodio ha allertato la centrale operativa dei soccorsi







Auto si ribalta, illesi anche due bambini ecco dove

Sangue sull’asfalto dell’Autostrada del Sole A1. Serata funesta sul fronte incidenti. A poche ore dalla tragedia che ha contato tre vittime e altre ricoverate in condizioni preoccupanti sull’A1, un altro episodio ha allertato la centrale operativa dei soccorsi verso le 21:15, in via Fuori Porta Roma sempre a Capua. Un’auto si è ribaltata, coinvolgendo nell’incidente altri due veicoli.

Coinvolti anche sue bambini

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, per il conducente dell’auto ribaltata. L’uomo ha riportato solo con qualche graffio e i sanitari hanno ritenuto che non fosse necessario il suo ricovero in ospedale. Illesi anche due bambini, che si trovavano a bordo di una delle altre due auto coinvolte. Lo riporta “CasertaCe”.