Nocera Inferiore. Voto: cinque candidati per la fascia tricolore

Dovrebbero essere almeno cinque i candidati alla successione di Manlio Torquato giunto al termine del suo decennio amministrativo. Tonia Lanzetta, Erminia Maiorino, Antonio Romano, Paolo De Maio e Giovanni D’Alessandro dovrebbero essere i nomi che compariranno sulla scheda elettorale. Tutti i candidati sono impegnati a perfezionare programmi e accordi con i loro alleati.

De Maio e D’Alessandro

A breve potrebbe arrivare l’ufficialità per la candidatura di Paolo De Maio, capogruppo nell’attuale consiglio comunale del PD e candidato dell’attuale maggioranza di Torquato. La coalizione a supporto di De Maio e dei DEM dovrebbe essere composta dai socialisti, da una composizione di civici legati all’attuale sindaco, Italia Viva e Sinistra Italiana.















Il polo centrista dei Liberal Democratici, già alleato di Torquato, sarebbe deciso a puntare sul giurista Giovanni D’Alessandro come riporta “Il Mattino” che proprio in queste ore si presenta alla città. In ritirata l’ex patron della Nocerina, Paolo Maiorino, che avrebbe voluto l’appoggio di Matteo Salvini. Mancano i Cinque Stelle ormai in disarmo su tutto il territorio dell’agro.