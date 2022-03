Pagani. Rifiuti, centro per la raccolta nel cantiere SAM

Raccolta rifiuti e stoccaggio temporaneo si pensa a un centro via Filettine. L’ordinanza firmata dal sindaco Lello De Prisco, lo scorso primo marzo, ha individuato il cantiere della SAM, la multiservizi comunale, come sede di un centro raccolta temporaneo provvisorio di rifiuti differenziati. Nonostante la disposizione firmata dal sindaco in fase transitoria, in attesa della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale, preveda la realizzazione del centro solo per i prossimi sei mesi, i lavori di realizzazione saranno effettuati con l’obiettivo di realizzare una struttura di raccolta comunale stabile.







Sito di trasferenza

Quindi, il cantiere di via Filettine continuerà a operare come sito di trasferenza, con il ruolo strategico nella gestione del ciclo dei rifiuti solo per ricevere e inviare i rifiuti ad altri siti per la successiva lavorazione. Il lavoro, come riporta il quotidiano “Il Mattino” procederà in sinergia con le attività della SAM.

Nelle operazioni sono stati inclusi anche alcuni lavori già eseguiti dalla SAM e altri fermi dal 2018 per la realizzazione di una compostiera di comunità. La partecipata di Palazzo San Carlo si dovrebbe occupare, quindi, dell’intera gestione del ciclo dei rifiuti, dal servizio di raccolta al trattamento dei rifiuti comunali. Una decisione di grande rilevanza da parte del primo cittadino, soprattutto dopo gli interventi dei carabinieri proprio sul cantiere di via Filettine.