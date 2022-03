Sarno. Il novecento salernitano raccontato attraverso le foto (video)

Sarno. Il novecento salernitano raccontato attraverso le foto

Parte da Sarno la presentazione dell’archivio fotografico dell’ingegnere Michele De Angelis che attraverso le sue diapositive racconta di una Salerno lontana ormai cent’anni. All’interno del complesso di Villa Lanzara è andata in scena l’iniziativa organizzata dal Museo didattico della Fotografia (Mudif), articolazione dell’associazione di promozione sociale Il Didrammo APS, e dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, con il patrocinio del Comune di Sarno e della Società Salernitana Storia Patria, nel quale sono stati presentati i primi procedimenti di restauro dei primi ottocento negativi su lastra di vetro in possesso della famiglia De Angelis, in una raccolta che contiene 2047 fototipi raffiguranti l’evoluzione della Salerno tra le due Guerre Mondiali del Novecento.

Il racconto della memoria

Un processo di memoria sul territorio molto importante, che presenta i suoi primi lavori a Sarno, lì dove insistono i laboratori di restauro e conservazione dell’associazione Il Didrammo. Il responsabile del campo Rosario Petrosino ha infatti intrattenuto una piccola lezione alla platea presente nel quale sono state spiegate le varie tecniche adoperate, dalla pulitura a secco ai singoli interventi a eliminare danni apportati dal tempo a da microrganismi.

“Questo fondo è stato donato dalle eredi De Angelis che ringraziamo e rappresenta un fondo molto ricco per la città di Salerno ma anche della trasformazione urbanistica in cui Michele De Angelis era protagonista.” Sono le parole del presidente dell’associazione Il Didrammo Vincenzo Petrosino, riferendosi anche alle opere progettate dall’ingegnere nei primi decenni del Novecento come la costruzione dell’edificio Barra a Salerno o del liceo “Tasso”:”È una vera e propria guida storico architettonica del territorio, con tutte le immagini del capoluogo di provincia prima della Seconda Guerra Mondiale ma anche della ricostruzione urbanistica del dopoguerra. Abbiamo lavorato rispetto le urgenze delle immagini in negativo in vetro, adesso attendiamo l’ok dalla Regione per concludere i lavori di circa 1500 fototipi.”







Presente all’incontro anche il Sindaco di Sarno Canfora, che premia il lavoro svolto: “E’ un onore essere presente a un incontro del genere e carpire procedimenti di tutela del nostro patrimonio artistico culturale. Ora verso la conclusione dei lavori che sarà presentata a Salerno la speranza è di riuscire a coinvolgere i giovani e le scuole, perché è per le future generazioni che questo lavoro di memoria ha senso.”

Il servizio è di Alfonso Romano