Torre Annunziata. Tragico incidente: muore giovane calciatore

Giovane calciatore perde la vita. Luca Solimeno, venticinquenne di Foiano della Chiana ma originario di Torre Annunziata, è deceduto in ospedale dopo una settimana. Il giovane andato in arresto cardiaco dopo un incidente accorso a lui e a un amico di 22 anni la scorsa settimana, all’alba di sabato 26 febbraio, tra Montagnano e Cesa in un tratto che ricade nel comune di Marciano, in provincia di Siena. Dalle ricostruzioni fatte pare che i due sono furono trovati all’interno di un’automobile ribaltata e finita fuori dalla carreggiata. Dopo il trasporto in ospedale, in codice rosso, la battaglia contro la morte del 25enne torrese che purtroppo non ce l’ha fatta.

La vittima

Luca Solimeno era molto conosciuto nella zona poiché ha giocato a calcio in diverse società. Aveva militato nell’Arezzo Football Academy, nel Guazzino e nella Virtus Asciano, società di Seconda Categoria, nella quale si era accasato nel mercato di dicembre.