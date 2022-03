Trecase. Masseria del Vesuvio il calore dell’accoglienza

“Il quadro della ristorazione di Masseria del Vesuvio l’abbiamo, modestamente, raffigurato in una precedente occasione in cui avemmo modo di apprezzare gli abbinamenti magistrali di sapori, tra Vesuvio e Monti lattari, originari dei tuoi genitori – Ho commentato con Alessandro Acunzo, a conclusione del pranzo di compleanno di mia moglie Letizia, degustato insieme a lei al tepore di un camino acceso – Ora lasciami improvvisare una “guaches” colorata di versi dell’anima – Ho proseguito – Desidero raccontare il calore della vostra accoglienza, che non si è limitata alla cortesia del camino acceso di legno di faggio, l’omaggio floreale per la mia signora e la sorpresa della torta con la candelina e il canto augurale a fine pranzo. E’ stato (il nostro) un crescendo di emozioni a conclusione del trionfo di sapori oplontini di mare e di terra che ha esaltato i nostri sensi . – Ho concluso. – E’ stata manifestazione in cui tu (Alessandro) insieme ai collaboratori di sala e cucina sei diventato parte dei nostri migliori ricordi nella la magia del tempo che passa lasciando segni di colori freschi sulla tavolozza della nostra gratitudine originata dai motivi d’impalpabili sapori e dal calore della vostra accoglienza”.

L’attività del ristorante–pizzeria Masseria del Vesuvio sita in via Ciro Menotti (Trecase) registra il protagonismo di Alessandro Acunzo e di suo figlio Emanuele, assicurando soddisfazione e relax in una location di verde vesuviano che propone cucina regionale preparata con pescato del litorale oplontino, carciofi di Schito, latticini di Agerola e così via. “Sono un maestro di cucina, se preferite chiamatemi semplicemente cuoco”. Ripete spesso Alessandro Acunzo che detesta i francesismi come chef e gourmet ed ama invece esaltare valore e qualità della rete produttiva del territorio, come la pasta pregiata di Marulo e la pasticceria “La Principessa” di Giuseppe Di Rosa di Torre Annunziata. La Masseria del Vesuvio eccelle per la preparazione del cibo con la massima igiene grazie alla cautela raccomandate alla collaboratrice che provvede ogni giorno a lavare le stoviglie. Altro fattore di merito in tema di sicurezza alimentare è dovuto e alle pratiche di conservazione degli alimenti e l’utilizzo esclusivo d’ingredienti freschi del territorio nella cucin elaborata con mestiere e passione dal Maestro Alessandro Acunzo (dell’associazione professionale dei cuochi italiani) “Nel nostro ristorante non abbiamo il congelatore – ama precisare il patron di Masseria del Vesuvio, che ama accompagnare i clienti nella bottaia dove deposita con le migliori pratiche di conservazione i freschi di stagione per preservarli da muffe e/o batteri e mantenere integri i sapori naturali. Il menù personalizzato che ci è stato cortesemente dedicato venerdì 4 marzo ha previsto a pranzo per due l’antipasto di Polipo verace Golfo e di alici marinate, inoltre alici ripiene con provola di Agerola prosciutto cotto e Basilico, primizie di carciofi di Schito alla romana. Primo: scialatielli Marulo (ottimo pastificio di Boscotrecase) cucinati allo scoglio. La fragranza di mare si scioglieva in bocca addolcito dal pomodorino vesuviano dal retrogusto acidulo. Secondo di frittura mista di pescato torrese (merluzzette mormore gamberi locali e seppie) leggera e saporita con contorno d’insalata mista. In abbinamento una bottiglia di fresco Chardonnay del Friuli. Conclusione: dessert cheese cake Cioccolata bigusto preparato da “La principessa” partner ufficiale per la pasticceria di Masseria del Vesuvio.