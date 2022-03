E-Gap, porta la ricarica alle auto elettriche rimaste a secco

E-Gap, azienda romana che porta la ricarica alle auto elettriche rimaste a secco. E’ facile, veloce ed on demand, prenotabile da app.

Finita l’ansia da ricarica per chi vive a Milano, Roma e Bologna (presto anche per chi risiede a Torino, Parigi, Madrid e Monaco). Arriva il van di E-Gap 100% green con l’operatore addetto ad erogare la carica entro il tempo concordato mentre il veicolo è in sosta, anche in assenza del guidatore. Il servizio offerto ha una potenza di ricarica pari ad una colonnina di tipo fast charge fino a 80 kW. Al termine del processo, il sistema addebita direttamente su carta di credito il costo totale.

Il primo operatore di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand per auto elettriche in Europa è attivo dal 2019 grazie alla felice intuizione dei fondatori Eugenio De Blasio, Daniele Camponeschi ed Alessandro Di Michele. Elimina tutte le logiche di tempo e luogo precedenti.

La società, guidata da Luca Fontanelli, mette insieme mobilità ed innovazione e rende l’accesso alla ricarica elettrica più semplice, comoda e quindi per tutti. Grazie all’algoritmo su cui si basa l’assegnazione della missione, il servizio garantisce rapidità ed efficienza. Funziona per chi è senza disponibilità di ricarica domestica, per chi vuole avere maggiore autonomia o non vuole perdere tempo nella ricerca di stazioni di ricarica disponibili. Ci si può anche “geolocalizzare” oppure scegliere una posizione futura in cui sosterà il veicolo, selezionando in quanto tempo si desidera ricevere la ricarica e seguirne in tempo reale lo svolgimento.

L’utente non deve dunque preoccuparsi di ricercare un punto di ricarica nelle vicinanze, poiché è l’operatore ad effettuare la ricarica al suo posto. E-Gap offre anche servizi aggiuntivi, come la riattivazione emergenziale del veicolo elettrico, erogata in autonomia senza bisogno della presenza del richiedente.

L’azienda contribuisce allo sviluppo di un mondo sostenibile dotandosi di un sistema 100% green: la flotta è totalmente elettrica e l’energia erogata proviene da fonti rinnovabili. La vision si trasforma in un vero e proprio impegno sociale concreto per la salvaguardia dell’ambiente e la promozione del bene comune. E-GAP risponde così alla domanda dei clienti di diverse categorie facendo leva sul ruolo di acceleratore della vendita di veicoli elettrici.