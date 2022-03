Nocera Superiore. L’ex sindaco Montalbano salva una vita

L’ex sindaco di Nocera Superiore, il dottore Gaetano Montalbano ancora una volta protagonista di un atto di salvataggio. Un’altra vita umana è stata salvata dal tempestivo intervento del medico durante le fasi della prima prova del Campionato Italiano Elica a Roma. La testimonianza è stata riportata anche sui social da Alberto Billi.

La testimonianza

“Sono entrato in armeria per delle cartucce – mi racconta Montalbano – e ho visto l’uomo in piedi, appoggiato al bancone con gli occhi ormai retroversi. Nello stesso istante si è accasciato al suolo. Sentendo il polso e la giugulare ho verificato l’assenza di battito e subito ho diagnosticato una sincope. Facendomi aiutare ho messo C. in posizione e gli ho assestato un colpo al petto per cercare di far ripartire il cuore, solo al terzo colpo portato con maggiore forza il cuore ha ripreso e con un sussulto l’uomo è rinvenuto. Tutto questo in pochi secondi perché – mi spiega il medico – oltre i 30 secondi di mancanza di ossigeno il cervello è compromesso irrimediabilmente e subentra la morte. Il dottor Montalbano, che frequenta le gare di Elica, è medico di base e ha avuto quattordici anni di esperienza al pronto soccorso di Nocera, oltre a prestarsi come medico sportivo per il rilascio dei certificati d’idoneità necessari ai tiratori” conclude la testimonianza di Billi.







La stima

Grandi attestazioni di stima e di affetto sono state manifestate anche dai suoi concittadini anche a mezzo social.