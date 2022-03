Pompei. Anniversario de “Il Rosario e la Nuova Pompei”

138 anni fa vale a dire il 7 marzo 1884, giorno in cui all’epoca si festeggiava San Tommaso d’Aquino, Bartolo Longo pubblicò il primo numero de “Il Rosario e la Nuova Pompei”, il periodico del Santuario che, ancora oggi, arriva nelle case di decine di migliaia di devoti, in Italia e all’estero. Il Fondatore del Santuario, di Pompei e della nuova iniziativa editoriale chiese a Papa Leone XIII la sua benedizione per la nuova imnpresa editoriale. “Le viene concessa – gli scrisse il Santo Padre in un messaggio – perché vi tragga Ella stimolo a proseguire nella lodevole impresa, e Le sia anche di conforto nelle afflizioni ed amarezze, che nei malaugurati nostri tempi procura ai scrittori cattolici la difesa dei diritti della Chiesa e dei suoi

principi”.

Il mensile, allora di ottanta pagine, riportava come sottotitolo alla testata la specificazione “Periodico di Storia, di Religione e di Archeologia”.