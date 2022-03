Pompei. Fermati dalla polizia due detentori di droga

Ieri sera in un giro di controllo del territorio pompeiano alcuni agenti del comando di P.S. di Pompei hanno fermato due soggetti che confabulavano tra loro e scoperto che detenevano droga. Uno dei 2 é stato trovato in possesso di 2.8 grammi di cocaina per cui é stato segnalato per detenzione di droga per uso personale mentre il secondo (un ventisettenne) è stato trovato in possesso di 1310 euro mentre nel suo garage sono stati trovati altri soldi (7950 erro) insieme a 4,5 grammi di cocaina ed un set completo di bilancino per confezionare le dosi di droga. Ne consegue che é stato segnalato di detenzione di sostanza stupefacente a scopo di spaccio. La conclusione é che evidentemente i poliziotti hanno beccato i 2 proprio al momento in cui avveniva l’operazione di spaccio di una dose