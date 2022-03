Pompei. Ingresso gratuito alle donne l’8 marzo

L’8 marzo“Giornata internazionale della Donna” ingresso gratuito alle donne negli Scavi di Pompei dove sarà possibile visitare alcuni ambienti che raccontano storie e abitudini di donne dell’epoca, come il complesso termale privato dei Praedia di Giulia Felice e la sezione femminile delle Terme Stabiane.

Il grande complesso delle proprietà di Giulia Felice, situato si configurava come una vera e propria “villa urbana” dotata di ampi spazi verdi. Il nome della proprietaria Giulia Felice, lungimirante donna d’affari, ricorre in un’iscrizione dipinta, ora al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in cui annuncia la locazione di parte della sua proprietà.

Giulia Felice era dunque una donna imprenditrice dell’epoca che aveva pensato di ricavare una rendita sfruttando alcuni ambienti della sua Villa, tra i quali gli splendidi bagni termali come recitava l’iscrizione: “Nel predio di Giulia Felice, figlia di Spurio, si fittano un bagno degno di Venere e adatto a persone di riguardo, botteghe, ammezzati e cenacoli dalle prossime idi di agosto (il tredicesimo giorno del mese) fino a quando ricorrerà la stessa data per la sesta volta e cioè per cinque anni consecutivi”.

L’intero complesso formatosi con l’accorpamento di precedenti costruzioni in un’unica struttura edilizia, si caratterizza per il bel giardino con vasche a canali che ricreavano uno spazio idillico-sacrale, l’ampio parco verde e i diversi ambienti affrescati, tra cui tra cui spicca il triclinio estivo, con l’imitazione di una grotta con giochi d’acqua attorno ai letti conviviali, aperto sul portico scandito da pilastri marmorei.

La sezione femminile delle Terme Stabiane é uno stabilimento pubblico del II secolo a.C., E’ dotata in ambienti a sequenza canonica che prevede luoghi con diversi gradi di calore, con all’inizio l’apodyterium, lo spogliatoio dotato di nicchie per gli armadietti lignei alle pareti destinati a raccogliere le vesti delle bagnanti e per depositarvi unguenti ed olii profumati adoperati dopo i bagni; in un angolo dello spogliatoio si trova una piccola vasca poggiata direttamente sul pavimento, utilizzata per le abluzioni fredde, vista l’assenza nelle sezioni femminili delle terme romane del frigidarium, l’ambiente freddo, poiché si riteneva che le donne non dovessero sottoporsi a bagni freddi che potessero causare infertilità. Seguono il tepidarium, lo spazio tem­perato, e poi il calidarium femminile delle Terme Stabiane, per i bagni di acqua calda, che è un luogo veramente incantevole in quanto impreziosito da lesene in stucco con eleganti capitelli in stile corinzio. Nelle Terme Stabiane alle donne era riservato un ingresso diverso dagli uomini, come era normale nel mondo antico separare i generi, riconoscibile dalla scritta “Mulier” (donna), posta nell’angolo nord-ovest del cortile delle terme, che si apre su Via del Lupanare.