Sant’Egidio del Monte Albino. Lavori alla rampa autostradale al via (video)

Sant’Egidio del Monte Albino. Lavori alla rampa autostradale al via

Realizzazione della rampa autostradale in uscita da Salerno a località Pagliarone. Il sindaco Antonio La Mura ha scritto a Luca Cascone consigliere regionale e Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente: Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania. Nella missiva La Mura fa chiarimenti sui lavori e i tempi di realizzazione della rampa di uscita per lo svincolo dell’autostrada3 di Angri Sud in località Pagliarone.







Lavori al via

La Mura ha voluto rassicurare che le opere di realizzazione della rampa di uscita dell’autostrada3 in direzione Napoli, sono iniziati. L’intervento prevede in prima istanza l’esecuzione di una campagna di ‘bonifica bellica sistematica terrestre’ dell’intera area interessata dai lavori”. Il crono programma prevede per l’ultimazione delle opere entro 240 giorni naturali e consecutivi, pertanto si stima che i lavori saranno completati entro il mese di luglio 2022 si legge nella conclusione della lettera del primo cittadino La Mura.

Il servizio è di Aldo Severino