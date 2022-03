Scafati. L’iniziativa pro Ucraina, paga albergo senza andarci

Prenota un fine settimana in Ucraina, lo paga regolarmente, pur sapendo di non andarci mai. L’iniziativa solidale arriva da Elena Giordano, guida turistica scafatese 41 enne. “Chi mi conosce sa bene che io e la mia famiglia viviamo di turismo da sempre – spiega – io sono guida turistica mentre i miei genitori albergatori da generazioni”. La famiglia di Elena gestisce infatti, fin dal 1975, lo storico Hotel Pompei in via Manzoni. “Sono stati anni duri e ancora lo sono ma non molliamo. Ora la guerra in Ucraina. Gente che stava ancora lottando contro la crisi economica mondiale causata dal Covid. Mi stringo forte al popolo ucraino e nel mio piccolo vorrei lanciare una iniziativa. Ho prenotato un Hotel a Charkiv, ovviamente pagando la stanza. Ci sono vari prezzi su Airbnb. A volte basta poco per aiutare. Usiamo i social in modo concreto. Io mi stringo alla mia categoria”. Elena ha prenotato una vacanza che farà solo virtualmente, dal 18 al 20 marzo. Ha scelto Charkiv perché in questi giorni è stata al centro dei bombardamenti dell’esercito invasore russo. Dalla città ucraina l’insolito pagamento non è passato inosservato. Alena, proprietaria dell’hotel, ha contattato Elena. “Si è mostrata stupita, ma io le ho fatto presente che il mio era un gesto solidale e di sostegno, morale ed economico. Lei ha parlato di una città oramai distrutta, e bombardamenti intensi. Commossa ha ringraziato me e il popolo italiano per quanto sta facendo per il suo popolo. Ci siamo ripromesse che quanto sarà tutto finito, sarà mia ospite qui a Scafati”. “Dopo due anni difficili – continua – noi in Italia stiamo cominciando a prendere fiato. Fino al 2019 la nostra struttura ospitava soprattutto turisti stranieri, essendo Scafati città cerniera tra la provincia di Napoli e Salerno, e tra le costiere Sorrentina e Amalfitana – ricorda Elena – oltre alla vicinanza con la città di Pompei. Il 2020 è stato notoriamente un disastro, mentre nel 2021 abbiamo ospitato principalmente italiani che cercavano una vacanza di pochi giorni, sfruttando la nostra piscina e posizione geografica. In Ucraina però il settore è oramai a pezzi, spero che la mia iniziativa venga replicata”. In città intanto si moltiplicano i punti di raccolta e le iniziative pro Ucraina. La Caritas diocesana ha aperto canali ufficiali attraverso le parrocchie. Qui si raccolgono medicinali, vestiario e generi alimentari non deperibili.

Adriano Falanga