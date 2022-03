Il sindaco di Pompoei ha incontrato i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri nella loro sede di viale Mazzini appartamento confiscato alla camorra) per la consegnare al presidente Catello Capoluongo una pergamena quale atto di stima per la loro disponibilità a cooperare nella gestione della legalità e l’ordine nel Comune di Pompei. Ad accompagnare il sindaco c’era la Consigliera Comunale Sabrina D’Amora. L’attestato consegnato al presidente dell’associazuiona nazionale carabinieri di Pompei é un segno di riconoscimento per la presenza fattiva nella vita cittadina e la testimonianza degli altissimi valori propri dell’Arma nel contribuire al mantenimento della sicurezza e della vivibilità urbana. I volontari e le volontarie dell’Associazione Nazionale Carabinieri hanno saputo, con grande professionalità recitare una parte importante nella meritoria azione di supporto alle attività di contenimento della pandemia, cosa unanimemente riconosciuta.