Angri. Torna in aula nella Casa del Cittadino il consiglio comunale.

La conferenza dei capigruppo ha di fatto stabilito in accordo con il presidente dell’assise cittadina Massimo Sorrentino di convocare per venerdì alle ore 15,00 in prima seduta e per il successivo giorno 19 marzo in seconda istanza il Consiglio Comunale alle 17,00. Assise che si svolgerà in presenza nella Casa Del Cittadino.

Seduta sulla legittimità dei debiti fuori bilancio

Una seduta prettamente tecnica con tanti riconoscimenti dei debiti fuori bilancio ma anche con l’avvicendamento tra Giusy D’Antuono nominata assessore delegata, che lascia formalmente il posto per surroga al neo entrante Giuseppe Conte. Saranno discusse in consiglio anche le interrogazioni tra le quali quelle del gruppo consiliare “Progettiamo per Angri” che hanno messo in evidenza anche i debiti fuori bilancio accumulati dal settore dei servizi sociali nell’ultimo triennio.

