Angri. Vandali a scuola: la nota dell’assessore D’Antuono

Atti vandalici al plesso direzionale dell’Istituto Comprensivo Don Enrico Smaldone di Angri. Condanna con fermezza l’episodio vandalico il neo assessore alle politiche scolastiche Giusy D’Antuono, sul posto per sincerarsi dei danni provocati dal blitz notturno di fine settimana al plesso di Via Leonardo Da Vinci nel popoloso quartiere Alfano.







La nota di Giusy D’Antuono

“Condanniamo senza alcuna giustificazione questi atti vandalici. Azioni delinquenziali e incoscienti che privano gli alunni di ore preziose di didattica, già insufficienti per le continue emergenze legate alla pandemia. Creare disordine nelle classi e fare danni a suppellettili e sussidi scolastici non è un segno di forza e di civiltà soprattutto in un momento critico dove la scuola deve essere un punto cardinale di riferimento. Fortunatamente abbiamo registrato solo danni lievi oltre a un generale disordine nelle aule della primaria dove sono stati aperti gli armadietti e cosparso di sanificante gli ambienti. A parte qualche finestra rotta non sembra sia stato asportato nulla di rilevante. Con celerità abbiamo fatto ripristinare le finestre danneggiate e verrà fatta un immediata sanificazione delle aule interessate per consentire alla scuola di riaprire regolarmente alle regolari attività didattiche” dice D’Antuono.

Luciano Verdoliva