Cava de’ Tirreni: “Assise dai toni indegni”

Deprecabile quanto accaduto in sede di Consiglio Comunale a Cava de’ Tirreni.

Se fosse successo in una scuola, l’avremmo chiamato atto di bullismo.

Se fosse successo sui social, l’avremmo chiamato body shaming.

Qualche giorno fa, a Cava de’ Tirreni, nel corso del question time, veniva chiamato in causa, in maniera estemporanea, senza alcuna ragione né motivazione, Mario Colucci, un cavese, conosciutissimo, persona corretta, discreta e perbene.

In un botta e risposta tra consiglio e giunta, Colucci veniva continuamente deriso, con tanto di squallida battuta finale, attraverso un linguaggio irrispettoso, nonché ben lontano da chi rappresenta le istituzioni ed il popolo.

Mario è stato messo al centro utilizzando la sua persona quale metro per l’uso pedonale o meno di un marciapiede, o salvapedoni (alla luce della grande attenzione alle parole riservata da consiglio e giunta, solo in questo caso tecnico)

Una terminologia condannabile sempre, ed ancora di più in quanto utilizzata all’interno di un luogo istituzionale.

Nessuno mi risulta sia intervenuto.

Alla luce dei fatti, così riassunti, e peraltro ormai noti ad un significativo numero di destinatari, attesa la considerevole propagazione del video riproducente il suddetto, sconveniente question time – che abdica alla sua funzione per ridursi a mera pantomima – non possono non sottolinearsene i rilievi anche penali della vicenda: i partecipanti al Consiglio Comunale intervenuti attivamente nel disdicevole scambio di battute aventi ad oggetto la persona del Colucci – soggetto assente, si badi, e pertanto impossibilitato a difendersi – oltre a dimostrare scarsissima sensibilità, hanno, con ogni evidenza, posto in essere condotte sanzionabili a norma dell’art. 595 del codice penale che, giustappunto, punisce la diffamazione.

I caustici e del tutto gratuiti riferimenti alle caratteristiche fisiche del Colucci, tirate in ballo senza la benché minima funzionalità rispetto all’oggetto del “question time”, integrano a tutti gli effetti quell’offesa alla reputazione in cui risiede l’oggetto di tutela del delitto in parola: in tal maniera, infatti, i propalanti hanno leso il senso della dignità personale di Mario, nell’altrui opinione, vulnerandone onore e decoro che questi vanta nel suo ambiente.

Peraltro i fatti – già di per sé gravi – lo son tanto di più se sol si consideri:

1) il particolare contesto nel quale hanno avuto scaturigine, ovverosia un Consiglio comunale, dunque un luogo ove tutte le positive accezioni della politica – quali la democrazia, il rispetto del prossimo, prim’ancora che del diritto, il fair play – dovrebbero essere di casa;

2) il fatto che il suddetto Consiglio sia stato oggetto di diffusione massiva – tanto sui social, quanto sulle tv locali – circostanza, questa, che evidentemente amplia notevolmente la platea dei destinatari di siffatti, poco edificanti contenuti;

Ebbene, al di là di tali doverose precisazioni, resta da farsi una considerazione di carattere più generale.

È tempo di riporre definitivamente in soffitta un modus operandi che si attui per mezzo della denigrazione gratuita del prossimo, è tempo di aggiornare il lessico politico, sociale, culturale, affinché non vengano a ripetersi simili episodi che, si badi, fanno male tanto a chi è fatto oggetto di scherno e pubblico ludibrio, quanto a chi si trovi costretto ad ascoltare ed infine assimilare.

Tale monito, tra l’altro, dev’esser tanto più forte per coloro i quali siano chiamati ad amministrare la cosa pubblica, ergendosi detti soggetti ad esempio dell’intera collettività che sono chiamati a rappresentare.

Proprio per questo motivo, stupisce che ad oggi, ancora non siano pervenute pubbliche scuse – da veicolarsi con la medesima diffusività – da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Condanno fortemente i toni utilizzati di sfottò, derisione, offesa e umiliazione della persona.

Atteggiamenti che vanno condannati e corretti sempre ed ovunque: nelle scuole, negli uffici, nelle strade, nelle città, ed all’interno di un Consiglio Comunale.

A chi ha utilizzato una tale terminologia dico: eravate in Consiglio Comunale, ci siete perché eletti dal popolo. Voi rappresentate la vostra Città, i vostri concittadini. Voi rappresentate anche Mario.

La mia solidarietà e totale vicinanza a Mario Colucci, all’uomo, all’amico, alla persona corretta che è.