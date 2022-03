Nocera Inferiore. Prende il via l’Azione B e l’Azione C del progetto ITIA, “Intese territoriali per l’inclusione attiva”

Nocera Inferiore. Due azioni per il progetto ITIA

Prende il via l’Azione B e l’Azione C del progetto ITIA, “Intese territoriali per l’inclusione attiva”, “L.I.F.E. LAVORO, INCLUSIONE, FUTURO, EQUILIBRIO ”dell’Ambito sociale S01-1, Comune capofila Nocera Inferiore, approvato dalla Regione Campania. L’Azione B prevede “Percorsi di Empowerment: Servizi di sostegno orientativo”;

L’Azione C prevede “Tirocini finalizzati all’inclusione sociale”.

Finalità progettuali

La finalità del progetto è favorire l’inclusione sociale delle persone che vivono particolari situazioni di svantaggio/vulnerabilità economica e sociale attraverso servizi di orientamento e consulenza specialistica per l’inserimento nel mercato del lavoro e attraverso tirocini presso aziende e soggetti del Terzo Settore.

Per i percorsi di orientamento di primo livello saranno individuati 75 beneficiari, per quelli di secondo livello 76 beneficiari.

I Tirocini d’inclusione sociale sono destinati a n. 25 persone svantaggiate, per mesi nove e a n. 25 persone disabili, per mesi sette, con una indennità riconosciuta di 500,00 euro mensili. Gli interessati possono presentare domanda entro e non oltre il giorno 14/03/2022.







Il bando e i relativi allegati sono scaricabili sul sito del Comune di Nocera Inferiore e sui siti dei Comuni dell’Ambito S01-1. “Ancora una importante misura di sostegno sociale del nostro Piano di zona di cui, come comune capofila, Nocera conduce una costante azione di sostegno sociale” dice il sindaco Manlio Torquato.