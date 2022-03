Nocera Inferiore. L’Ordine degli Avvocati per l’Ucraina

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, su proposta delle consigliere Avvocato Barbara Barbato e Avvocato Caterina Ferrara unitamente al CPO, fa proprio il dolore dell’intera comunità Ucraina e nell’espletamento della funzione sociale dell’avvocatura sente forte l’esigenza di promuovere una rete, auspicando il coinvolgimento di tutti i colleghi, per meglio rispondere ai bisogni della popolazione colpita.

La raccolta fondi

In quest’ottica con Unicef il COA e il CPO hanno individuato un’azione immediata per il giorno martedì 8 marzo ore 10:00 presso lo spazio antistante il Giudice di pace per una raccolta fondi per l’Ucraina.