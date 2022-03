Pompei. Job meeting presso il CPI

Il Centro per l’Impiego di Pompei organizza una doppia giornata di “JOB MEETING” finalizzata all’incontro tra un’azienda leader del settore edile ed aspiranti candidati allo scopo di consentire all’azienda di acquisire i curricula mcessari a soddisfare il fabbisogno di personale in vista di possibili assunzioni.

I profili professionali ricercati sono:

Tecnico di cantiere edile/Tecnico della gestione di cantieri edili

Montatore di ponteggi/Pontatore di cantiere edile/Pontiere edilizio/Ponteggiatore

Decoratori e stuccatori edili/Impastatore meccanico per edilizia

Geometra

Ingegnere Strutturista/Ingegnere termotecnico

Ingegnere edile/Ingegnere ambientale

Le principali sedi in cui l’azienda opera con i suoi cantieri sono situate nella provincia di Napoli, a cui potranno aggiungersi ulteriori cantieri che variano in relazione alle specifiche esigenze.

Le persone interessate, in possesso di un profilo congruo, possono aderire all’evento inviando il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail cpipompeilavoro@regione.campania.it, indicando il relativo profilo di interesse e la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi.

L’incontro é fissato per il 10 e 11 marzo 2022 presso la sede del Centro per l’Impiego di Pompei, sito alla Via Mazzini n. 104 – Pompei.