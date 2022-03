Scafati. Questione sicurezza: “Scafati non può divenire terra di nessuno”

“Scafati non può divenire terra di nessuno”. E’ deciso e diretto il monito di Don Giovanni De Riggi, parroco della Chiesa Madre di Santa Maria Delle Vergini. Il sacerdote, attraversa la sua pagina social, commenta così i recenti episodi criminosi a danno di attività commerciali, in ultimo, quello subito dalla pescheria ristorante “Acqua e Sale”. “Non bastava la bomba fatta esplodere nel 2017 ci voleva anche un altro atto di violenza perpetrato a danno di persone che si guadagnano da vivere con onestà e laboriosità” sottolinea Don Giovanni. La città di Scafati paga da sempre l’essere città cerniera tra le due provincie di Salerno e Napoli, una zona soggetta spesso alle “incursioni criminose” di delinquenti provenienti dalle città al confine. La nota pescheria non è l’unica attività ad essere rimasta vittima dei ladri. C’è una gelateria pasticceria in località Bagni ad esempio, a due passi dallo svincolo 268 e dal nuovo casello autostradale. Quest’area è attentamente monitorata sia dai carabinieri della locale tenenza che dalla Polizia municipale. Evidentemente non basta, e a testimoniarlo vi è il furto di una valigia a danno di una donna non del posto. In procinto di imboccare l’autostrada direzione nord, la donna ferma l’auto pochi minuti, giusto il tempo di servirsi di una attività commerciale adiacente. Pochi attimi, che permettono però a non identificati balordi di forzare l’auto e rubare la valigia in essa contenuta. Alla donna non resta che sporgere denuncia ai carabinieri. “I carabinieri fanno già molto, ma forse per una città come la nostra ci sarebbe bisogno di un numero maggiore e di ulteriori mezzi disponibili a garantire la sicurezza” aggiunge ancora Don Giovanni De Riggi. L’appello del parroco sposa quello che le forze politiche chiedono da anni: potenziare le forze dell’ordine sul territorio. Un commissariato di Polizia è quanto chiede Michele Russo, consigliere comunale del gruppo Insieme per Scafati. “L’emergenza sicurezza a Scafati c’è, anche se non si vede. Ecco perché bisogna accelerare i tempi per l’attivazione di un commissariato di polizia anche in città. I tempi sono maturi”. Russo fa leva sui parlamentari salernitani. “Recentemente Agropoli ha ricevuto buone notizie circa l’istituzione di un presidio della Polizia di Stato. A Scafati, le recenti inchieste giudiziarie e gli ultimi fatti di cronaca, bisognerebbe prestare la stessa attenzione. I carabinieri, la Guardia di Finanza e la polizia municipale, nonostante i numerosi sforzi, fanno fatica a controllare un territorio vasto che, come noto, ha forti influenze dall’hinterland vesuviano”. La Polizia Municipale fa quel che può, sabato sera il comandante Salvatore Dionisio ha predisposto un controllo di mezzi e persone nella popolosa frazione di San Pietro, portando anche al sequestro di un’auto che viaggiava con polizza rca falsa.

Adriano Falanga