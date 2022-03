Vesuviano. Truffa anziani: si fa consegnare 20mila euro, preso

Truffa anziani: si fa consegnare 20mila euro, preso. Almeno 5 le vittime di un 34enne, anche gioielli in bottino

È accusato di aver commesso almeno cinque truffe a persone anziane. La modalità era sempre la stessa: contattava telefonicamente le vittime, si fingeva il nipote, raccontava di una sua situazione di difficoltà e poi si recava a casa per farsi consegnare soldi e gioielli. Per tutto questo i carabinieri di Pozzuoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti un 34enne.

Le indagini dei Carabinieri

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Pozzuoli, diretti dalla Procura di Napoli, sono state avviate nel settembre del 2021 in seguito alla presentazione di una querela per truffa presentata da una donna di 82 anni. Cinque gli episodi per i quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato. Mediante artifici e raggiri, il 34 enne è stato capace di farsi consegnare dalle vittime circa 20.000 euro in contanti e gioielli per un valore complessivo di qualche decina di migliaia di euro.

