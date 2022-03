Covid. Dal 1 Aprile stop al Super green pass nei bar e i locali all’aperto

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute ha rilasciato un intervista su Rai Radio1 dove ha confermato che la situazione relativa al Covid19 migliora tanto da affermare che ci saranno delle novità a partire già dai prossimi mesi e riguarderanno l’uso del Super Green Pass nei vari locali.

Queste le sue parole: “Nei prossimi giorni verrà stabilito un cronoprogramma e dal primo aprile inizierà una fase di graduale allentamento. Ci saranno situazioni in cui il green pass non sarà più necessario, ad esempio per bar, ristoranti e altri locali all’aperto. Credo sicuramente questo da aprile non sarà più necessario”. Poi si procederà con “altri allentamenti” e credo che “entro giugno avremo uno scenario che ci consentirà di arrivare all’estate senza restrizioni”.