Napoli. Mini – telescopio nell’occhio restituisce vista a tre pazienti

Non riconoscevano più il viso dei familiari, non riuscivano a vedere la TV, non potevano leggere o scrivere: per colpa della maculopatia senile, davanti ai loro occhi c’era un ‘buco nero’, proprio in mezzo al campo visivo, che rendeva impossibile una vita normale. Ora, grazie a un intervento innovativo realizzato per la prima volta nel Sud Italia, tre pazienti campani con degenerazione maculare atrofica avanzata, potranno tornare a vedere con una migliore visione centrale e a condurre una vita quotidiana normale.







I pazienti

I pazienti, due donne e un uomo con più di 75 anni, seguiti presso l’ambulatorio di retina medica dell’UOC di Oftalmologia del Policlinico Federico II di Napoli diretta dal professor Ciro Costagliola – primo centro nel Sud Italia e tra i primi al mondo a impiantare il dispositivo visivo avanzato – sono stati operati con successo una settimana fa dal professor Mario Toro. Stanno bene, ma serviranno ulteriori valutazioni clinico – funzionali per convalidare i promettenti risultati raggiunti.







Gli interventi sono avvenuti nel quadro del rilancio dell’attività oftalmologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli che è già partita con due Unita’ operative semplici di oncologia oculare e oftalmoplastica uniche in Campania, dirette rispettivamente, dal prof. Fausto Tranfa e dal Prof. Diego Strianese.











A queste si aggiungerà a breve l’attivazione di un servizio di oftalmologia pediatrica di alto livello e un pronto soccorso oftalmico. L’intervento, pur essendo estremamente innovativo, è semplice, del tutto simile a quello standard per la cataratta, si effettua in day – surgery e dura 15-20 minuti. Il paziente è vigile e cosciente e l’intervento è effettuato in anestesia locale.

Aldo Severino