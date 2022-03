Pompei.Conforti sfida la maggioranza sul progetto Hub

“Ci tengo a proporre alla maggioranza politica che amministra Pompei di dimostrare ai pompeiani la sua coerenza e buona fede rispetto al progetto Hub, ponendosi in netta antitesi al progetto di costruzione di un’altra stazione ferroviaria al posto dell’interscambio tra binari di Ferrovia dello Stato e Circumvesuviana (annunciato in un primo momento) votando all’unanimità, insieme all’opposizione, la bocciatura del progetto urbanistico che prevede la nuova stazione al momento del voto finale in consiglio comunale”. E’ la sfida che Alfonso Conforti, uno dei fondatori della coalizione di minoranza e portavoce del coordinamento delle liste civiche che attualmente la sostengono, rivolge a Carmine Lo Sapio e ai suoi. “ A distanza di quasi 2 anni ci duole constatare che lo slogan elettorale “Cambieremo tutto” di chiara marca losapiana, nascondeva una connotazione di valore negativo per la gestione e lo sviluppo del territorio pompeiano che, alla luce dei risvolti concreti dell’azione amministrativa messa in campo si potrebbe tradurre in “distruggeremo l’economia e il territorio pompeiano”. A testimonianza di quanto affermato Conforti riporta l’esempio dell’Hub Ferroviario in quanto progetto avversato in campagna elettorale dal Sindaco in carica. In linea con il suo atteggiamento trasformista nell’ultimo consiglio comunale Lo Sapio, ha ribadito il concetto che la sua realizzazione sarebbe deleteria pe Pompei poiché non risponderebbe “agli interessi e alle esigenze della città”. Al contrario i fatti dimostrano che il primo cittadino di Pompei mente pur sapendo di mentire. Difatti non si è minimamente opposto alla realizzazione di quel progetto adottando soluzioni strumentali di contrasto nei consigli comunali, come la minaccia di ricorso al Tar e la promessa di avversare i soggetti attuatori del progetto. Allo stesso tempo ha conferito l’incarico professionale ad un architetto spagnolo, profumatamente pagato coi soldi dei pompeiani allo scopo di modificarlo pur sapendo che erano scaduti i termini per l’operazione. “Egregio sindaco – conclude Conforti – dopo il suo tanto favellare, che ha un forte sapore fantascientifico piuttosto che reale e, quindi, non rispondente alle esigenze concrete del territorio, ci piacerebbe che, una volta e per tutte ammettesse che il progetto Hub è stato fortemente voluto dalla Regione Campania, che ha delegato l’Onorevole Mario Casillo, suo mentore politico, alla programmazione della Buffer Zone. – Lo sa bene- prosegue Conforti – come ha ripetutamente affermato, che la sua realizzazione comporterà un danno infrastrutturale a quella parte del territorio pompeiano interessato all’opera, soprattutto produrrà la desertificazione del centro storico pompeiano perché a Pompei Scavi già sono in funzione due ingressi al Parco Archeologico: Porta Marina Superiore e Porta Marina Inferiore, due ingressi ed uscite autostradali da Roma e da Salerno e la stazione ferroviaria Circumvesuviana da Napoli e da Sorrento, A questo punto la costruzione di un’altra stazione ferroviaria non farebbe altro che favorire un territorio già fortemente sviluppato dal punto di vista turistico. “Tematica su abbiamo registrato la zerbina asseverazione dell’Ascom locale, precedentemente sempre critica nei confronti di un evidente squilibrio dei flussi turistici a favore della “zona scavi di Pompei” e contro le legittime aspettative degli operatori turistici e dei commerciali del centro storico di Pompei Moderna. – precisa Conforti – La strana miopia dei vertici delle associazioni di categoria registrata negli ultimi due anni, presenta uno strano cambiamento di rotta e la totale mancanza di ruolo sindacale, fondamentale per un’associazione di categoria. A differenza del sindaco Lo Sapio il sottoscritto (Alfonso Conforti) ha sempre contrastato con azioni politiche, non chiacchiere, la realizzazione di tale iniziativa urbanistica fin dal 2015 (nel corso dell’amministrazione Uliano) quando fu la presentato per la prima volta il progetto dal commissario straordinario Giovanni Nistri per il Grande progetto Pompei”.