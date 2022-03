Pompei. Sistemazione marciapiedi

I marciapiedi di via Ripuaria – (lato sud dalla rotatoria di via Morese all’incrocio con la S.S. 145) -,

via Colle San Bartolomeo, via Nolana – (area palazzine Ina Casa) -, traversa Vittorio Emanuele, via Bartolo Longo e piazza Immacolata versano oggettivamnete in condizioni tali da richiedere continui interventi per questioni legate sia alla fruibilità pedonale e automobilistica (dal momento che i pedoni sono costretti dal cattivo stato dei marciapiedi a camminare sul percorso stradale) oltre che all’attività turistica e decoro urbano. Per tale motivo la Giunta Lo Sapio ha investito 150mila euro per avviare azioni mirati prettamente a sanare situazioni di emergenza con interventi di manutenzione straordinaria di natura più consistente e preventiva, sia per evitare condizioni di peggioramento nel tempo, sia per garantire quanto prima la percorribilità in piena sicurezza dei tratti pedonali interessati dai dissesti. Pertanto in Giunta è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica volto ad avviare i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria tesi al risanamento dei piani pavimentali dei marciapiedi gravemente deteriorati delle strade cittadine di via Ripuaria, via Colle San Bartolomeo, via Nolana – (area palazzine Ina Casa) -,

traversa Vittorio Emanuele, via Bartolo Longo e piazza Immacolata.