Scafati. Magic Show – Artisti di fama mondiale per il Gala Internazionale della Magia

MAGIC SHOW

ARTISTI DI FAMA MONDIALE

PER LA PRIMA VOLTA A SCAFATI PER IL GALA INTERNAZIONALE DELLA MAGIA

Un altro grande evento targato Pro Loco ADM dopo La Partita Del Sorriso ed il Natale in Piazza. In un clima di incertezza e desiderio di rinascita, la Presidente Antonella De Martino, promotrice della iniziativa culturale che vedrà esibirsi sul palco del teatro San Francesco maghi, prestigiatori ed illusionisti di fama mondiale, spiega: ” Come associazione territoriale, è nostro desiderio essere sempre al fianco della collettività promuovendo eventi che creino aggregazione e, soprattutto senso di appartenenza. Con la Partita del Sorriso ~continua la De Martino ~ abbiamo regalato una giornata di spensieratezza ai nostri concittadini ed immensa gioia ad un bambino ammalato di una rara forma di leucemia.

Il Gala della Magia apre invece ad una serie di iniziative organizzate da Pro.Loco ADM in programma dalla prossima primavera e, per tutto il periodo estivo. Puntiamo alla rinascita e alla valorizzazione

della città di Scafati affinché torni ad affermarsi capitale dell’ Agro Nocerino Sarnese.

