Angri. In Consiglio Comunale i debiti fuori bilancio relativi alla vicenda Soget risalente al contestato periodo amministrativo Mauri

Angri. In consiglio anche i debiti di Pasquale Mauri e Co.

Consiglio comunale in presenza, quello di domani, avrà tra i punti caratterizzanti prevalenti il riconoscimento di molti debiti fuori bilancio e anche quelli relativi alla vecchia vicenda Soget risalente al contestato periodo amministrativo Mauri tra il 2010 e il 2015. L’assise cittadina è chiamata a pronunciarsi anche sull’intricata vicenda che incise in maniera pregnante sulla rielezione di Pasquale Mauri. La questione, venne messa in luce pubblicamente durante un consiglio comunale nel luglio del 2017 (leggi l’articolo). Un fatto che venne attenzionato e vagliato dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale regionale della Campania.

Il fatto

Nel 2017 l’ex giunta Mauri veniva rinviata a giudizio della Corte dei Conti. Per il presunto danno erariale di 668 mila euro conseguenza dell’appalto alla società di riscossione abruzzese che ebbe anche strascichi penali personali sull’allora sindaco Pasquale Mauri. A finire nelle maglie della Corte dei Conti fu infatti “l’affidamento diretto senza evidenza pubblica, del servizio di censimento del territorio comunale finalizzato alla costituzione dell’anagrafe edilizia Comunale e al recupero dell’evasione ed elusione e riscossione coattiva delle entrate comunali ICI e TARSU alla Soget Spa”. Un affidamento che venne fortemente contestato per le modalità.

Difesa a spese dell’ente comunale

A difendersi, a spese dell’ente, furono l’ex sindaco Pasquale Mauri, il vice sindaco Gianfranco D’Antonio e gli assessori Giuseppe Mascolo, Salvatore Giordano, Giacomo Sorrentino e Annamaria Russo. Quelle spese legali, circa ventimila euro, che oggi, come un macigno, gravano sulle già esigue casse dell’ente e dell’intera comunità.

RePOL