Bella ciao l’inno di resistenza dell’Ucraina.

200 mila visualizzazioni

Fa uno strano effetto ascoltare un motivo così tanto familiare a noi italiani, cantato in ucraino e che a 15 giorni dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina si è diffuso velocemente arrivando quasi a 200 mila visualizzazioni in poche ore.

L’idea della cantante ucraina Khrystyna Soloviy

E’ stata la cantante folk Khrystyna Soloviy a dedicare il canto “A tutte le forze armate, ai nostri eroi e a tutti coloro che in questo momento combattono per la propria terra”, queste le sue testuali parole postate sul profilo instagram personale che riprendono le note del canto partigiano “Bella ciao” e lo trasformano in grido di dolore verso ciò che sta accadendo nella sua terra e sta flagellando il mondo intero.

“L’ira ucraina, non ci sono fiori, né monti, solo bombe, razzi e carri armati. Una mattina, all’alba, la terra tremò e il nostro sangue cominciò a bollire, i razzi dal cielo, le colonne dei carri armati, e il vecchio Dnipro urlò”. Questa la traduzione del testo trasformato dall’artista ucraina.

La storia di Bella ciao

Il motivo “Bella ciao” ha una storia fitta di misteri: addirittura qualche storico ha messo in dubbio il fatto che sia stato un canto partigiano. Infatti, secondo alcuni, questo inno non è mai stato cantato dai partigiani. La stessa Associazione Nazionale Partigiani d’Italia riconosce che “Bella ciao” divenne inno della Resistenza soltanto vent’anni dopo la fine della guerra e che quindi: “È diventato un inno soltanto quando già da anni i partigiani avevano consegnato le armi”.

Certo però è che a cantare “Bella ciao” sono stati tanti personaggi famosi, alcuni anche non italiani, che l’hanno fatta diventare il loro cavallo di battaglia; interpretata da cantanti e attori è stata tradotta in tantissime versioni, è conosciuta in tutto il mondo ed è stata anche inserita nella colonna sonora della serie andata in onda su Netflix, “La casa di Carta”.

Un inno di protesta

“Bella Ciao” un motivo che ritorna, a furor di popolo, ad essere, per le sue parole universali di pace, il simbolo della resistenza e l’inno dei movimenti di protesta di tutto il mondo.