Incendio in abitazione a Napoli: muore donna, salva bimba 5 anni

Dramma a Napoli dove nel pomeriggio è morta una giovane donna a causa di un Incendio, sviluppatosi verosimilmente per cause accidentali, in un’abitazione in vico Lungo Sant’Antonio Abate 21. All’interno dell’appartamento c’era una 23enne Ucraina, in Italia da circa due mesi.

Nulla da fare per la ragazza che è morta carbonizzata. Si è salvata e sta bene invece la bambina di 5 anni che era con lei. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco, per accertare la dinamica dei fatti indagini in corso condotte dai carabinieri della Compagnia Stella.

AGI